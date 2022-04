Festival resgata comida de tabuleiro e presta homenagem à duas baianas de acarajé

Nos últimos tempos, os festivais de gastronomia têm sido cada vez mais frequentes na Bahia. Às vezes bons, às vezes nem tanto assim, mas uma coisa é certa: cada iniciativa dessas fortalece a gastronomia e movimenta esse importante setor que emprega milhares e milhares de pessoas e enaltece a nossa cultura que tem como um dos seus pilares a cozinha afro-baiana.

Quando bem elaborados atraem novos públicos e despertam o interesse dos consumidores para a importância da gastronomia. Especialmente quando resgata a culinária raiz e coloca holofote nessa que é uma das grandes riquezas da nossa terra.

PEREIRA – Gnocchi de vatapá com molho de moqueca de camarão

Esta, aliás, é a proposta do Festival Gastronômico do Shopping da Bahia que, desde a última quarta-feira (20), está promovendo a quarta edição do projeto em seis dos seus restaurantes. Desta vez, a proposta é resgatar a chamada comida de tabuleiro homenageando dois ícones contemporâneos deste segmento: Dinha e Cira do Acarajé, ambas falecidas, mas que deixaram seus legados e criaram negócios que seguem firmes geridos por seus familiares.

MISSÔ – Tilápia temperada com Shimon togarachy, empanada

Para executar a tarefa, a direção do shopping convocou o tarimbado chef Fabrício Lemos, comandante dos restaurantes Ori, Origem, Omí e Gem, que assinou a curadoria do evento. A missão de Lemos foi propor aos chefs dos restaurantes Pereira Café, Missô, Farid, Mariposa, Paris 6 e Outback que criassem pratos exclusivos a partir de ingredientes presentes no tabuleiro das baianas de acarajé.

“Cada chef buscou fazer uma homenagem de acordo com a sua criatividade, mas respeitando o conceito de cada restaurante. O principal disso tudo é enaltecer as baianas de acarajé e seus tabuleiros, sem mexer na tradição e na ancestralidade que encontramos nas ruas de Salvador”, explica Lemos.

FARID – Mini bolinhos fritos de grão de bico moído e temperado

Sob a supervisão do curador, o resultado pode ser conferido em cada um dos seis restaurantes participantes até o dia 30 de maio. Cada prato tem valor fixo de R$ 49,90 e os clientes que consumirem três pratos diferentes durante o período do festival levam para casa um avental exclusivo. Os aventais têm estoque limitado e poderão ser retirados pelos clientes no posto de troca localizado na Praça Mãe Menininha, no terceiro piso.

PARIS 6 – Moqueca de peixe grelhado, azeite de dendê, leite de coco e iguarias

A homenagem às duas quituteiras não ficará restrita ao festival gastronômico. De acordo com o superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira, as baianas também batizarão duas alamedas do centro de compras. “A baianidade é um pilar do posicionamento do nosso shopping. Como ouço sempre, esse é o shopping das ‘coisas da Bahia’. Por isso, renovamos essa tradição com a homenagem a Dinha e Cira do Acarajé, que agora vão nomear uma alameda do Shopping da Bahia”, diz.

MARIPOSA – Tilápia empanada no floquinho de milho frito no dendê sobre purê de beterraba

A alameda que abriga o novo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), no segundo piso, será batizada com os nomes das duas quituteiras ilustres, num evento com a presença das duas famílias a placa comemorativa a ser instalada nos locais. E assim, a nossa gastronomia e os nossos mestres da cozinha afro-baiana seguem inspirando novos criadores com seus importantes legados.

Pratos:

OUTBACK – Filet de tilápia grelhada com temperos Outback, servida ao molho tártare e um acompanhamento a escolha do cliente;

PARIS 6 – Tilápia grelhada e depois cozida no molho de moqueca que leva azeite de dendê, leite de coco e iguarias. Acompanha arroz e farofa de banana;

MISSÔ – Tilápia temperada com shimon togarachy, empanada em farinha panco e deitada no arroz emulsificado com tapioca e coco frito; “acarajé japonesa” feito com arroz Gohan, recheado de salmão grelhado e camarão com creme de dendê e redução de coco; e pra coroar, vinagrete com um fio de molho teriaki;

MARIPOSA – Tilápia empanada no floquinho de milho frito no dendê sobre purê de beterraba com limão, vinagrete de coco e aioli de coentro;

PEREIRA – Gnocchi de vatapá com molho de moqueca de camarão;

FARID – Mini bolinhos fritos feitos de grão de bico moído e temperados ao modo libanês. É servido com três molhos: camarão, homus tahine e salada vinagrete. Acompanha um mix de folhas

Serviço:

