Festival Sabores de Teixeira encerra com premiação em clima de confraternização

Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 14:37

Convidados, participantes e organizadores celebraram o encerramento da 8ª edição do Festival Sabores de Teixeira na noite desta quarta-feira (6). O evento contou com clima de confraternização e a premiação dos pratos vencedores desta edição. Com o tema “Volta ao Mundo” os pratos faziam um verdadeiro roteiro gastronômico para celebrar a pluralidade da gastronomia de Teixeira de Freitas.

Foram 8225 pratos do festival vendidos e durante o evento foi registrado 15% de aumento na venda de demais pratos no período do Festival e satisfação total dos clientes. Mais de 20 novos postos de trabalho e 90% de satisfação e expectativas superadas.

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo destaca o alto impacto deste evento: “Podemos citar a geração de emprego, estímulo do turismo, desenvolvimento econômico de toda cadeia produtiva e no reforço da construção de uma imagem positiva da nossa cidade”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico dra. Caroline Martins ressaltou o sucesso desta edição e citou Romanos 12:15: “Quero citar nesta oportunidade “Alegremo-se com os que se alegram”, e faço questão de destacar a capacidade de se reinventarem, a coragem de participar de um festival que no início não tínhamos nem certeza que iria acontecer de fato. Eu acredito que foi o início de grande mudanças positivas, e espero que essa motivação não se apague”.

Durante a solenidade foi exibido um vídeo com os melhores momentos do Festival, do Desafio Gastronômico e de momentos que marcaram esta edição. O gerente regional do Sebrae/BA, Alex Brito celebrou o momento: “Mais uma edição de sucesso, parabenizamos todos os participantes, organizadores e apoiadores por mais um festival Sabores de Teixeira”.

Entre os pratos vencedores, estava na categoria Prato Principal que levou o 1° lugar o Portugal de Lez a Lez do Restaurante Quinta Do Barreira, a sobremesa Tarte Tatin de Banana do Armazém Restaurante, na Categoria Lanche o 1° lugar foi Sanduíche Francesinha da Brigadeiríssimo, categoria Petisco 1° lugar foi Arebaba do Belo Café Petisco, Self Service foi o 1° lugar o prato foi Lasanha do Rei,na categoria Delivery o prato Onion Chicken Burguer da N1 Chicken.

“A premiação é sempre um momento muito especial, os participantes e nós também ficamos com muita expectativa, mas com certeza todos que participam são vencedores e agradecemos a participação de todos”, destacou a diretora da Secretaria Maxsoely Brito.

O Festival é uma realização da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Sebrae, e correalizado pela CDL e Senac. Além disso, conta com o patrocínio de diversas empresas.

A próxima edição já tem data marcada será entre os dias 3 a 20 de agosto de 2022

Por | Ascom PMTX