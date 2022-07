FGV: índice de variação de aluguéis cai 0,31% em junho

O IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, medido pela Fundação Getulio Vargas, caiu em junho, na comparação com o mês anterior. A taxa ficou em -0,31%, ante 0,59% de maio. A alta acumulada nos últimos 12 meses também recuou, passou de 8,83% em maio, para 8,05% em junho.

Na avaliação do coordenador do Índice de Preços Brasil, da Fundação, Paulo Pichetti, essa desaceleração do IVAR não deve mostrar o início de uma tendência de queda.

Ele acredita que o resultado do indicador deve se assemelhar cada vez mais com o IPCA, o índice do IBGE usado para medir a inflação oficial do país, e que vem sendo adotado como indexador dos contratos de aluguel residencial, depois que o IGP-M registrou taxas muito altas ao longo de 2020 e 2021.

O IVAR mede os preços dos aluguéis em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E, São Paulo foi a única em que a taxa apresentou aceleração na variação média do aluguel residencial na passagem de maio para junho. As outras registraram taxas negativas.

Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional