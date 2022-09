FGV: previsão do PIB de julho aponta para crescimento de 0,6%

A previsão do PIB feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta para um crescimento de 0,6% em julho, na comparação com junho. Em termos monetários, a FGV estima que o acumulado de todas as riquezas produzidas no país até o sétimo mês do ano tenha sido de R$ 5,4 trilhões. Com relação a julho do ano passado, a alta é de 3,1%. O crescimento reflete o desempenho positivo da indústria e do setor de serviços e também o crescimento de 0,5% no consumo das famílias, de 1,6% nas exportações e de 3,4% nas importações.

Os economistas da FGV ressaltam que, apesar da queda na demanda por produtos duráveis e semiduráveis, a maior procura por serviços e produtos não duráveis garantiu avanço no consumo em julho.

Por outro lado, a Formação Bruta de Capital Fixo, que mede os investimentos, apresentou retração de 0,8% em julho comparado a junho, em decorrência principalmente na diminuição da aquisição de máquinas e equipamentos. E os especialistas da fundação fazem uma alerta sobre essa retração, já que o cenário de juros com patamares elevados tende a impactar negativamente a ampliação da capacidade produtiva da economia.

O cálculo do Monitor do PIB é uma das prévias da contagem oficial feita pelo IBGE, que deve ser divulgada daqui a alguns dias.

