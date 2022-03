Fiat UNO Mille roubado há quase 6 anos é recuperado pela PRF

Destaque



Publicado em 10 de mar de 2022 e atualizado às 10:05

Em 2022 a quantidade de veículos com ocorrência de furto, roubo, adulterados e clonados que foram recuperados pela PRF na Bahia já chega a expressiva marca de 168 unidades.

Um automóvel Fiat/Uno Mille Way, ano/modelo 2012, com ocorrência de roubo registrada em março 2016, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira (09), em Porto Seguro (BA). Um homem foi preso, por crime de receptação.

Equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade no Km 31 da BR 367, quando visualizou um veículo parado às margens da rodovia. O veículo era ocupado por um homem de 36 anos.

Durante a fiscalização no carro, os policiais solicitaram os documentos do condutor e do automóvel. Ao realizarem vistoria minuciosa no Uno, os PRFs constataram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular e perceberam que o carro circulava com placas clonadas.

Após consulta ao sistema de dados e análise de um BO da Polícia Civil, os policiais verificaram se tratar na realidade de um veículo roubado em março/2016, em Eunápolis (BA).

Aos policiais, o condutor relatou que trabalha como pedreiro e disse que comprou o Uno pelo valor de 5.000 reais.

Em seguida, o motorista foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante. Inicialmente, ele responderá pelo crime previsto no art. 180 (Receptação) do Código Penal.

SISTEMA SINAL – Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.