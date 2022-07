Fibra chega a 94% das prefeituras e serviços digitais crescem

Cada vez mais conectadas, as prefeituras brasileiras adotam de forma crescente a oferta de serviços por meio da internet, como mostra a nova edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico, realizada pelo braço de pesquisas do NIC.br, Cetic.br. As conexões de fibra, menos de um terço em 2015, eram a principal forma de conexão em 94% das administrações municipais em 2021 – 21 pontos acima de 2019, quando eram 73%. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 26/07.

Não por menos, o estudo também revelou um crescimento entre as prefeituras que permitiam a solicitação de serviços públicos, como limpeza ou iluminação pela internet. Essa oferta veio por aplicativos desenvolvidos para isso (que passaram de 11% para 17% entre 2019 e 2021), ou por apps de mensagens (de 28% para 48%) ou redes sociais (de 45%, em 2019, para 53% em 2021).

“Em 2015, dos oito serviços digitais medidos, só dois eram ofertados por mais da metade das prefeituras brasileiras. Em 2021, apenas dois serviços não estão disponíveis por mais da metade – fazer matrícula online e realizar agendamentos de consultas. Foram mudanças consideráveis nos últimos anos na provisão de serviços digitais. Emissão de documentos, que não era mencionado nem por um terço das prefeituras em 2015, agora em 2021 já é possível em 58%”, destacou a coordenadora da pesquisa, Manuela Ribeiro.

Nesse período, o download de documentos cresceu de 77% para 87%; formulários online, de 47% para 66%; a emissão de boletos de tributos e outras guias de pagamento passou de 53% para 63% e de nota fiscal eletrônica, de 41% para 78%. Também aparecem Inscrição ou matrícula (31% para 47%) e agendamento para consultas (16% para 32%).

Já iniciativas de interação como chats com atendentes em tempo real (19%) e assistentes virtuais ou chatbots (8%) também foram citadas mas e-mail (95%) e ouvidoria online (71%) ainda predominam. Houve aumento na proporção de prefeituras com perfis em redes sociais, passando de 82%, em 2019, para 94%, em 2021. Entre as prefeituras com perfis em redes sociais, o atendimento nessas redes com apoio de chats com atendentes humanos (20%) ou chatbots (9%) também foi citado em menores proporções que outras atividades, como postar notícias sobre a prefeitura (93%).

A pesquisa aponta, ainda, que todas as iniciativas de participação pela internet investigadas tiveram um crescimento significativo em 2021. A mais mencionada – consulta pública online – teve um aumento de 20 pontos percentuais, passando de 19%, em 2019, para 39%, em 2021. As enquetes (21% para 35%) e votações (12% para 28%) e os grupos de discussão (8% para 20%) também cresceram.

Covid

Serviços online foram especialmente relevantes para enfrentamento da pandemia de Covid-19. A maior parte das prefeituras utilizou a internet para divulgar informações. Mais de 90% delas divulgaram informações referentes à vacinação e às ocorrências da Covid-19 no município, tanto por websites quanto por perfis em redes sociais.

Uma em cada quatro prefeituras brasileiras disponibilizou algum aplicativo que fornecia informações ou serviços. A disponibilidade de aplicativos foi mais comum entre as prefeituras com mais de 500 mil habitantes (78%) e de capitais (82%), sendo adotada por pouco mais de um terço das prefeituras com mais de 100 mil até 500 mil habitantes (35%).

Na educação, o recurso mais disponibilizado pelas prefeituras foram plataformas ou aplicativos para ensino remoto na rede municipal de ensino (55%). A oferta de aulas por mídias tradicionais, como rádio e televisão, foi o recurso menos adotado, presente em apenas 12% das prefeituras. A TIC Governo Eletrônico 2021 identificou, ainda, uma proporção maior de iniciativas direcionadas ao corpo docente. Enquanto 44% das prefeituras tiveram alguma iniciativa de oferecimento de dispositivos (notebook, tablet ou telefone celular) para professores, somente 13% adotaram essa mesma ação para alunos.

Por | Abranet