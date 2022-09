Fibra óptica garante internet mais rápida e com menos oscilações

Os últimos anos registraram um aumento expressivo de brasileiros utilizando internet, seja para home office, aulas on-line ou apenas divertimento. Segundo a pesquisa Tic Domicílios 2020, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), o Brasil concentra 152 milhões de usuários do serviço. O número corresponde a 81% da população com 10 anos ou mais de idade.

Por isso, a preocupação com a qualidade da internet, especialmente dentro de casa, ganhou força durante e após a pandemia. Afinal, o lugar passou a ser destinado a multifunções: descansar, estudar e trabalhar. Essa necessidade demanda uma boa conexão.

“A internet por fibra óptica é a melhor escolha, porque ela é mais rápida e tem menos oscilação de sinal”, explica o diretor de Marketing e Conteúdo da Canaã Telecom, Alexandre Ferreira. E é justamente oferecer esse tipo de conexão um dos principais diferenciais da empresa de telecomunicação Canaã Telecom.

“Com a internet de fibra óptica, a transmissão de dados é muito maior que as outras tecnologias, além de ela oferecer maior estabilidade de sinal, porque não sofre interferência eletromagnética nem quedas de transmissão.”

Alexandre Ferreira, diretor de Marketing e Conteúdo da Canaã Telecom

Por que utilizar a fibra óptica? A internet por fibra óptica dispõe de alta velocidade e estabilidade de sinal. Então, é possível assistir a vídeos mais rápido nas redes sociais, ver filmes e jogar on-line sem lag (atraso), além de poder trabalhar home office sem dores de cabeça.

Segundo o profissional da corporação Canaã, com a conexão banda larga de alta velocidade, ainda é possível baixar arquivos pesados mais rápido com a alta velocidade de download. Tudo isso, graças à tecnologia Fiber To The Home ou Fibra Para Casa (FTTH), que leva o sinal da banda larga pelo cabo de fibra óptica diretamente para dentro da residência, garantindo mais estabilidade e rapidez.

Segundo Ferreira, “a fibra vai até dentro da casa do usuário, e não apenas até o poste. Assim, nada impede a estrutura de fibra óptica de chegar até a residência do cliente”. Por esse motivo, esse modelo de internet tem menos oscilação de sinal.

Como funciona o modelo de conexão? A internet por fibra óptica é um meio de transmissão cujo tráfego de dados é de altíssima velocidade. Mas como?

Os cabos são compostos por feixes de vidro, revestidos de plástico reflexivo e isolante. A partir da ajuda de conversores integrados aos transmissores, todo o sinal de dados é transformado em luz, que é transmitida por meio de reflexões ao longo de todo o cabo, sem interferência alguma.

Desse modo, a grande rapidez, estabilidade e qualidade estão tornando a internet fixa 70% mais rápida no Brasil, segundo estudos da Ookla, líder global em inteligência de rede e insights de conectividade.

Canaã Telecom A internet da Canaã Telecom oferece navegação ilimitada, ou seja, sem franquia. Você escolhe a velocidade de navegação que mais o atende. Na capital do país, há planos especiais que vão de 200 MB a um serviço ilimitado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Eles incluem download, upload e Wi-Fi premium.

Hoje, a Canaã Telecom entrega experiência de navegação, com condição banda larga de alta velocidade e garantia de três fornecedores de rotas de fibra óptica. Essas rotas são mundiais e chegam ao Brasil por meio de cabos submarinos, distribuídos em todo o território nacional. Com isso, a Canaã garante uma conexão constante e estável.

Na capital federal, ela está presente nas regiões de Águas Claras, Taguatinga, Sudoeste, Cruzeiro, Octogonal e Setor Militar Urbano (SMU).

