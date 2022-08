Fica na Barra: circuito não irá para a Boca do Rio no Carnaval de 2023

Não haverá mudança nos circuitos do Carnaval em 2023. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (19). Com o anúncio, fica confirmado que não haverá mudança do circuito Barra-Ondina para a Boca do Rio.

Nesta quinta-feira (18), o prefeito recebeu do Conselho Municipal do Carnaval a proposta de implantação de um novo circuito, situado na orla atlântica da capital baiana, para o Carnaval de Salvador em 2023. A ação ocorreu no Palácio Thomé de Souza e contou com as presenças de representantes da entidade, além do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

O prefeito explicou que não haveria tempo hábil para analisar todo o projeto entregue pelo Conselho. “Ao conversar com nossa equipe ontem, diante da magnitude do projeto e análise que precisa ser feita, não há como dar uma posição se é viável e se dá para colocar todos os serviços: saúde, segurança, toda estrutura montada pela Saltur, sem uma análise mais profunda. Por mais que corrêssemos, não tinha como dar uma resposta com segurança em menos de um mês”, explicou.

Bruno disse ainda que conversou com setores envolvidos na festa antes de tomar a decisão. “Diante de minha conversa com diversos setores, eles diziam que já comercializavam seus pacotes para o circuito Barra-Ondina, os camarotes e blocos que estão comercializando seus produtos para a Barra, eu estou anunciando nesta manhã que o carnaval no circuito Barra-Ondina está mantido”, anunciou o prefeito.

Projeto

A proposta do Comcar apontou benefícios e vantagens referentes à realização da folia no trecho de orla que vai do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, até a entrada da Avenida Pinto de Aguiar, em Patamares. A medida seria uma alternativa para trazer mais conforto, a moradores e visitantes, principalmente pela saturação de público no Circuito Dodô (Barra/Ondina), melhor estrutura para mobilidade, acessibilidade e serviços públicos em geral.

Segundo o prefeito, a proposta prevê melhorias para a festa em diversas áreas, como estrutura e segurança dos foliões. “É visível, os avanços e a qualidade do projeto. O projeto aponta uma série de ações que visam a gente aperfeiçoar e melhorar o nosso Carnaval. Apresenta toda a estratégia para chegada e saída dos foliões, montagem e desmontagem de todas as estruturas, distribuição de ambulantes que trabalham no Carnaval, sistema de transporte e trânsito”, analisou. O prefeito agradeceu o empenho do trade turístico e do Comcar na elaboração do plano.