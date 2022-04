‘Fico imaginando que Deus é petista’, afirma Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que imagina que Deus seja petista. O político deu a declaração ao elogiar a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. “De vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Porque, sabe, permitir que a Gleisi dirija o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente”, declarou em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada nesta terça-feira, 5. Lula afirmou que Gleisi “vive um momento político excepcional” e que não é fácil ser presidente do PT – um partido, segundo ele, “muito complicado”. Na mesma entrevista, o ex-presidente também falou sobre a possível chapa com Alckmin. “Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado, sobre programa de governo”, declarou. Os dois vão se reunir nesta sexta-feira, 8, em São Paulo, com os presidentes do PT e do PSB para discutir a aliança para as eleições de outubro.