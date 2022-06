Fifa anuncia as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 já começaram. Nesta quinta-feira, a Fifa, por meio de live oficial, anunciou todas as 16 cidades-sede do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Esta, portanto, será a segunda Copa do Mundo em solo americano e a terceira em solo mexicano. Os países trazem boas lembranças para a Seleção Brasileira, que conquistou o tricampeonato no México, em 1970, e o tetra nos Estados Unidos, em 1994.

Ao todo, 11 cidades estadunidenses abrigarão o torneio, enquanto o México terá três representantes e o Canadá apenas duas.

Antes da Copa de 2026, claro, ainda será disputado o Mundial de 2022. A abertura da competição será no dia 21 de novembro, no Catar. O Brasil, inclusive, já conhece seus primeiros adversários no torneio. A Seleção integra o grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

Confira todas as cidades que abrigarão a Copa do Mundo de 2026:

Estados Unidos:

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nova York / Nova Jersey

Filadélfia

São Francisco Bay Area

Seattle

México:

Monterrey

Mexico City

Guadalajara

Canadá:

Toronto

Vancouver