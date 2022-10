Fifa aplica transfer ban no Atlético por dívida com River

O Atlético está proibido pela Fifa de inscrever atletas. A coluna apurou que o transfer ban foi aplicado recentemente devido à dívida do Galo com o River Plate pela compra de Nacho Fernandez.

Uma fonte do Atlético confirma a punição, mas garante que o clube já chegou a um acordo com o River. “A proibição ainda existe, mas nada que nos preocupe no momento”, respondeu.

A tranquilidade atleticana se explica pelo fato de a janela de inscrições no futebol brasileiro estar fechada. Ou seja, o transfer ban tem pouca implicação até 11 de janeiro, quando se inicia o primeiro período de registros de atletas em 2023 – tal janela só se encerra em 4 de abril.

A dívida atleticana com o River é antiga. Em 26 de abril, por meio de uma nota oficial, o Galo reconheceu o débito de US$ 1,66 milhão e o justificou pelo momento financeiro delicado vivido pelo clube.