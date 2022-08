Fifa confirma antecipação da abertura da Copa do Mundo do Catar

A Fifa confirmou, nesta quinta-feira, a antecipação da abertura da Copa do Mundo do Catar. O jogo inicial, entre os donos da casa e o Equador, será disputado em 20 de novembro, domingo, às 13 horas (de Brasília).

“Com esta mudança, se mantém uma longa tradição para que os anfitriões ou os campeões vigentes abram o campeonato. A decisão foi tomada após avaliação dos aspectos operacionais e do impacto que teria no torneio, bem como após consulta aos principais grupos de interesse e ao país anfitrião, que concordaram”, ressaltou a entidade máxima do futebol.

Além do jogo, a cerimônia de abertura no Estádio Al Bait também foi adiantada. Já a partida entre Senegal e Holanda, pelo grupo A, será disputada às 13 horas do dia 21 de novembro, segunda-feira – anteriormente, estava marcada para o domingo como o primeiro embate da competição.

A Fifa ainda informou que “os portadores de ingressos receberão um e-mail notificando-os sobre as partidas que sofreram alterações. Os locais permanecerão válidos para as novas datas e horários”.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Suíça, em 24 de novembro (quinta-feira), às 16 horas. A equipe treinada por Tite faz parte do grupo G, também composto por Sérvia e Camarões.