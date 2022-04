Fifa divulga tabela com horários e detalhes dos jogos da Copa do Mundo

A Fifa promoveu nesta sexta-feira o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Também ficaram definidas as datas de todas as partidas do Mundial, desde a primeira etapa até a final.

Ao contrário do que se imaginava, a partida de abertura da Copa será entre Holanda e Senegal, às 7h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. Enquanto isso, a estreia da Seleção Brasileira será um pouco mais tarde, no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, frente à Sérvia, às 16h, no Estádio Lusail.

Pela segunda rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Suíça, no dia 28, segunda-feira, às 13h, no Estádio 974. Para encerrar a fase de grupos, a equipe de Tite jogará contra Camarões, às 16h do dia 2 de dezembro, sexta-feira, mais uma vez no Estádio Lusail.

A final da Copa do Mundo, no mesmo estádio, está marcada para o dia 18 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Confira a tabela completa da Copa do Mundo

21/11 (segunda-feira)

Grupo A

7h – Senegal x Holanda

13h – Catar x Equador – Al Bayt Stadium, Al Khor

Grupo B

10h – Inglaterra x Irã

16h – Estados Unidos x Escócia, País de Gales ou Ucrânia

22/11 (terça-feira)

Grupo C

7h – Argentina x Arábia Saudita

13h – México x Polônia

Grupo D

10h – Dinamarca x Tunísia

16h – França x Austrália, Emirados Árabes ou Peru

23/11 (quarta-feira)

Grupo E

10h – Alemanha x Japão

13h – Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo F

7h – Marrocos x Croácia

16h – Bélgica x Canadá

24/11 (quinta-feira)

Grupo G

7h – Suíça x Camarões

16h – Brasil x Sérvia

Grupo H

10h – Uruguai x Coreia do Sul

13h – Portugal x Gana

25/11 (sexta-feira)

Grupo A

10h – Catar x Senegal

13h – Holanda x Equador

Grupo B

7h – Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Irã

16h – Inglaterra x Estados Unidos

26/11 (sábado)

Grupo C

10h – Polônia x Arábia Saudita

16h – Argentina x México

Grupo D

7h – Tunísia x Austrália, Emirados Árabes ou Peru

13h – França x Dinamarca

27/11 (domingo)

Grupo E

7h – Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

16h – Espanha x Alemanha

Grupo F

10h – Bélgica x Marrocos

13h – Croácia x Canadá

28/11 (segunda-feira)

Grupo G

7h – Camarões x Sérvia

13h – Brasil x Suíça

Grupo H

10h – Coreia do Sul x Gana

16h – Portugal x Uruguai

29/11 (terça-feira)

Grupo A

12h – Holanda x Catar

12h – Equador x Senegal

Grupo B

16h – Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Inglaterra

16h – Irã x Estados Unidos

30/11 (quarta-feira)

Grupo C

16h – Polônia x Argentina

16h – Arábia Saudita x México

Grupo D

12h – Tunísia x França

12h – Austrália, Emirados Árabes ou Peru x Dinamarca

01/12 (quinta-feira)

Grupo E

16h – Japão x Espanha

16h – Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Grupo F

12h – Croácia x Bélgica

12h – Canadá x Marrocos

02/12 (sexta-feira)

Grupo G

16h – Camarões x Brasil

16h – Sérvia x Suíça

Grupo H

12h – Coreia do Sul x Portugal

12h – Gana x Uruguai

03/12 (sábado)

Oitavas de final 1

12h – 1º do grupo A x 2º do grupo B – Khalifa International Stadium, Al Rayyan

Oitavas de final 2

16h – 1º do grupo C x 2º do grupo D – Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan

04/12 (domingo)

Oitavas de final 3

12h – 1º do grupo D x 2º do grupo C – Al Thumama Stadium, Doha

Oitavas de final 4

16h – 1º do grupo B x 2º do grupo A – Al Bayt Stadium, Al Khor

05/12 (segunda-feira)

Oitavas de final 5

12h – 1º do grupo E x 2º do grupo F – Al Janoub Stadium, Al Wakrah

Oitavas de final 6

16h – 1º do grupo G x 2º do grupo H – Stadium 974, Doha

06/12 (terça-feira)

Oitavas de final 7

12h – 1º do grupo F x 2º do grupo E – Education City Stadium, Al Rayyan

Oitavas de final 8

16h – 1º do grupo H x 2º do grupo G – Lusail Stadium, Lusail

09/12 (sexta-feira)

Quartas de final 2

12h – Vencedor das oitavas 5 x vencedor das oitavas 6 – Education City Stadium, Al Rayyan

Quartas de final 1

16h – Vencedor das oitavas 1 x vencedor das oitavas 2 – Lusail Stadium, Lusail

10/12 (sábado)

Quartas de final 4

12h – Vencedor das oitavas 7 x vencedor das oitavas 8 – Al Thumama Stadium, Doha

Quartas de final 3

16h – Vencedor das oitavas 3 x vencedor das oitavas 4 – Al Bayt Stadium, Al Khor

13/12 (terça-feira)

Semifinal 1

16h – Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2 – Lusail Stadium, Lusail

14/12 (quarta-feira)

Semifinal 2

16h – Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4 – Al Bayt Stadium, Al Khor

17/12 (sábado)

Decisão do 3º lugar

18/12 (domingo)

Final

12h – Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 – Lusail Stadium, Lusail