Fifa planeja estender jogos da Copa do Catar de 90 para 100 minutos

Surgiu nesta quarta-feira mais uma proposta para as próximas Copas do Mundo, inclusive esta de 2022. Após a polêmica de realizar uma edição da competição a cada dois anos, o que está em discussão agora é aumentar as partidas de 90 para 100 minutos.

Segundo o portal italiano Corriere dello Sport, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, quer que o torneio do Catar seja o mais espetacular de todos, dentro e fora de campo.

O desejo do mandatário é acabar com o tempo em que a bola “não está rolando”, já que os espectadores e as televisões “pagam os 90 minutos, não os 50 que são realmente jogados”.

A introdução de mais tempo efetivo de partida, no entanto, exigiria uma nova regra do International Football Association Board (IFAB), organização que regulamenta as regras do futebol.