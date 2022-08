Fifa suspende federação indiana por “infração grave” e violação de Estatuto

O ‘Bureau’ do Conselho da Fifa suspendeu a Federação Indiana de Futebol (AIFF) nesta segunda-feira por uma “infração grave”, que coloca em questão a organização do Mundial Feminino Sub-17 agendado para o outono na Índia.

“O Bureau do Conselho da Fifa decidiu por unanimidade suspender a All India Football Federation (AIFF) com efeito imediato devido à interferência indevida de terceiros, o que constitui uma violação grave dos Estatutos da Fifa”, disse a entidade no comunicado.

A AIFF deveria nomear um novo presidente em dezembro de 2020, mas problemas com emendas constitucionais atrasaram o processo de nomeação, levando a FIFA a sancionar a instituição indiana.

Em maio, o mais alto tribunal da Índia decidiu dissuadir a AIFF e nomear um júri de três pessoas para organizar as eleições até 15 de setembro, o mais tardar.

A Copa do Mundo Feminina Sub-17, inicialmente prevista para novembro de 2020, foi adiada várias vezes devido à covid-19, e está programada para acontecer na Índia de 11 a 30 de outubro.