Filha de ex-vereador é morta a tiros na Bahia

Um mercado situado na praça municipal da cidade de Terra Nova, a cerca de 116 km de Salvador, foi palco de um crime que vitimou a filha de um ex-vereador de Feira de Santana, no último sábado (2).

Francisca Izaira do Nascimento, de 52 anos, filha de Antônio Francisco Neto, morreu no Mercado Municipal, na praça São Roque, após ser atingida por um disparo na cabeça. Outras quatro pessoas ficaram feridas, um homem e outras três mulheres, de acordo com a Polícia Civil.

Populares informaram à Polícia Militar que um veículo prata passou pelo local, e homens armados desceram do carro, e efetuaram os disparos de arma de fogo.

De acordo com o g1, informações iniciais apontam que os disparos são resultado de uma briga entre grupos criminosos.

O homem e uma das mulheres já receberam alta. A outra mulher segue internada, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e a Polícia realiza buscas pela autoria. As guias periciais foram expedidas e o corpo da mulher, removido para o IML.

O enterro de Francisca aconteceu na manhã da segunda-feira (4), no cemitério Piedade, em Feira de Santana.

O governo municipal divulgou uma nota lamentando a morte, na qual afirma que Francisca estava no cadastro reserva para o cargo de educador social do programa Criança Feliz, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social em 2021.

O pai de Francisca, Antônio Francisco Neto, de 74 anos, é conhecido como Ribeiro. Ele foi vereador em Feira de Santana durante os anos de 1992 e 2012 e foi presidente da Câmara Municipal entre 2010 e 2012. Agora, está aposentado.