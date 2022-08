Filha de Gugu Liberato homenageia irmãos após briga por herança

Depois de brigas pela herança do apresentador Gugu Liberato, Sofia Liberato, 18, uma das filhas do comunicador, fez uma homenagem aos irmãos, Marina, de quem é gêmea, e João Augusto, de 20 anos. Em um vídeo publicado no Instagram, Sofia aparece ao lado dos irmãos em momentos descontraídos. “Apresentando meus irmãos que eu amo demais”, diz a filha de Gugu com Rose Miriam Di Matteo. A postagem aconteceu após grandes brigas entre João e Marina, que cortaram relações após a morte do apresentador e até deixaram de se seguir em redes sociais – Sofia foi deixada de fora do conflito. O atrito começou após a morte do apresentador, que deixou uma herança avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão. Sofia e Marina, que foram emancipadas aos 17 anos, decidiram apoiar a mãe Rose Miriam no reconhecimento de união estável. Já João apoiou Aparecida Liberato, indo contra as irmãs e a mãe. As jovens diziam que a tia estava disseminando mentiras enquanto João defendia Aparecida. “Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses”, afirmou na época. Do total de sua herança, Gugu definiu que 75% do valor seria dividido entre os três filhos – cada um ficaria com 25% – e que o restante deveria ser igualmente dividido entre seus cinco sobrinhos – cada um com 5%.

