Filha de Juliano Cazarré passa por cirurgia de emergência em São Paulo

O ator Juliano Cazarré informou que sua filha Maria Guilhermina teve que passar por uma nova cirurgia na madrugada deste domingo, 14 e pediu orações. A criança nasceu com uma cardiopatia rara e só teve alta do hospital quase duas semanas após seu nascimento. Nas redes sociais, ele relatou que a filha precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada, mas não deu mais detalhes sobre o procedimento. “Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o Dia dos Pais e o aniversário do Inácio. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada”, escreveu o ator, que também confirmou que a cirurgia deu certo. No Instagram, Letícia Cazarré, esposa de Juliano, revelou que Maria Guilhermina teve baixa saturação na sexta-feira, 12, e foi internada. “Ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem!”, disse Letícia.

