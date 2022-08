Filha de Juliano Cazarré recebe alta do hospital após cirurgia no coração

A filha do ator Juliano Cazarré, que está vivendo o personagem Alcides na novela ‘Pantanal‘, da Rede Globo, recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 1º, depois de ter passado por uma cirurgia no coração. Maria Guilhermina, que completou 1 mês de vida no dia 23 de julho, nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara que afeta 1 em cada 10 mil recém-nascidos. Logo após o parto, Maria Guilhermina teve que passar por uma cirurgia. Em seu Instagram, Leticia Cazarré, esposa de Juliano, comemorou a alta da filha. “Hora da alta. Vamos continuar em São Paulo, mas fora do hospital”, disse nos stories, onde também publicou um vídeo com as malas feitas para deixar o hospital. Há dois dias, Leticia havia feito uma publicação agradecendo pelo apoio dos seguidores e fãs do casal. “Sei que as quase 100 mil pessoas que chegaram recentemente vieram trazendo carinho, fé e esperança… ou a velha máxima cristã: “Fé, Esperança e Caridade”! Muito obrigada a todos vocês, sintam-se abraçados!”, escreveu. Além de Maria Guilhermina, Juliano e Letícia são pais de outras quatro crianças: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)