Filha de Juliano Cazarré vai passar por traqueostomia

A pequena Maria Guilhermina, filha caçula do ator Juliano Cazarré passará por uma traqueostomia nesta quinta-feira (20), em São Paulo. A informação foi revelada por Leticia Cazarré, esposa do ator, em um post no Instagram. O procedimento cirúrgico fará uma abertura na parede da traqueia, para facilitar a entrada de ar nos pulmões.

A menina, que vai completar 4 meses de idade na sexta-feira (21), nasceu com um problema grave no coração e já passou por três cirurgias.

“Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde”, pediu Leticia em sua postagem.

A bebê foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma doença rara que acomete a válvula tricúspede do órgão, e teve que passar por um procedimento logo após o nascimento. Em agosto, Maria também precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência, que foi bem sucedida. Em setembro, Guilhermina realizou a Técnica do Cone, o “padrão ouro” para tratar a doença.