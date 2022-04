Filha de Maradona diz que camisa que vai a leilão não é da ‘mano de Dios’

Dalma Maradona, uma das filhas do craque argentino Diego Maradona, disse que a camisa que irá a leilão pela casa Sotheby’s não é a que seu pai usou quando marcou o gol ‘mano de Dios’ no jogo contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

“Não é essa. Não quero dizer quem a tem porque é uma loucura. Não está com este homem. Não sou em quem confirma, ele (Maradona) que me disse: ‘Como vou dar a camisa da minha vida?'”, declarou Dalma à imprensa argentina na noite de quarta-feira.

O ex-jogador da Seleção da Inglaterra Steve Hodge se diz dono da camisa durante 35 anos por tê-la trocado pela sua com Maradona no final da partida, vencida pela Argentina por 2 a 1 com dois gols históricos do craque da ‘albiceleste’.

“Esse ex-jogador acredita que tem a camisa do segundo tempo do meu pai, mas é uma confusão. Ele tem a do primeiro. Queríamos esclarecer isso para que as pessoas que quiserem comprá-la saibam da verdade”, afirmou a filha de Maradona.

A camisa azul com o número 10 nas costas irá a leilão on-line a partir de 20 de abril. O lance inicial é de US$ 5,2 milhões (R$ 24,4 milhões na cotação atual).

Perguntada sobre o destino da suposta camisa original, Dalma preferiu não revelar com quem ela está.

“Não está com a minha mãe. Não vou dizer com quem está para não expor essa pessoa. Só podemos confirmar que não é essa que será leiloada”, afirmou.