Filho adotivo de Cid Moreira perde processo movido contra o jornalista

O processo envolvendo o jornalista Cid Moreira e seu filho, Roger Felipe, ganhou um novo capítulo nessa quarta-feira (14/9). O rapaz, que entrou com uma ação de indenização contra o pai, alegando abandono intelectual e afetivo de Cid e da ex-eposa Maria Ulhiana, que o adotaram quando já era maior de idade, perdeu na Justiça.

De acordo com a sentença, obtida com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, foi entendido que Roger foi ao Rio de Janeiro (RJ) a passeio com 15 anos de idade, porém, não fixou residência no local de primeira. Também foi comprovado que ele trabalhou em Porto Alegre (RS) em 1996 e que estava matriculado em uma instituição de ensino, no mesmo local, em 1999.

O documento mostra ainda que Roger possui formação pedagógica, o que rompe a tese de abandono intelectual. Ainda segundo a sentença, o que teria acontecido foi um afastamento do jornalista, Maria e Roger.

Entenda Roger Felipe nasceu em 1976, em Porto Alegre, onde vivia com seus pais biológicos, até que a tia materna, Maria, casada com Cid Moreira, o convidou para passear pela cidade do Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 15 anos e, segundo a ação, imaginou que teria melhores condições e chances na vida, caso se mudasse para a cidade .

De acordo com Roger, Cid e Maria não teriam providenciado o necessário para que ele continuasse com seus estudos. Ainda segundo a ação, ele passou a trabalhar para o casal, sem receber qualquer remuneração em retorno. Em 2001, Cid e Maria finalmente adotaram Roger, que estava com 25 anos de idade e não possuía instrução, estudos, amigos ou um ofício.

Outra Versão Em entrevista à Quem, em agosto deste ano, o jornalista deu sua versão da história e revelou que ter adotado Roger foi o maior arrependimento de sua vida. “A história é o seguinte. Esse homem (O Roger) é sobrinho da minha ex-mulher. Os pais dele ainda estão vivos. Então, ele era um garoto inteligente, mexia em som. Quando comecei a gravar a Bíblia foi com ele, mas sou um cara exigente e quando não gosto de uma gravação, eu repito mil vezes, se for necessário. Eu queria gravar e o cara ficava de má vontade. Agradeci e dispensei. Não quer trabalhar aqui, vai trabalhar com a ex no salão de beleza dela”, explicou.

“Influenciado por ela, acabei adotando ele por gratidão, porque ele estava trabalhando comigo. Sei lá porque fiz isso. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Esse cara vai para mídia falar que eu estava mal-alimentado. É um absurdo total, porque nem na minha época de infância que meu pai era pobre, nós passamos fome. Muita gente acreditou nisso e entrei em um pesadelo. Mas a verdade é uma só. Entraram na justiça e perderam”, finalizou ele.

