Filho de Cristiano Ronaldo mostra à família vídeo do influenciador brasileiro Luva de Pedreiro. O jovem português ainda fala o bordão ‘Receba!’ do nordestino Iran Ferreira.

O ‘Cara da Luva de Pedreiro’ ficou conhecido por vídeos no TikTok, rede social em ascensão no momento. Com muita qualidade técnica em um campo de terra no interior da Bahia, ele protagoniza belos lances e comemora com os bordões: ‘Receba! Graças a Deus! O Cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo, pai!”.