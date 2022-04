Filho de Faustão fala sobre críticas por namorar mulher 15 anos mais velha: ‘Preconceito’

João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, falou sobre as críticas e comentários maldosos envolvendo o fato dele namorar com uma mulher 15 anos mais velha. O artista, que atualmente está com 18 anos, vive um relacionamento com a modelo Schynaider Moura, de 33 anos. “Eu vejo como preconceito mesmo. Como diz a música do Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. Não gosto que a minha vida pessoal seja notícia, mas entendo o interesse das pessoas. Faz parte”, afirmou João Guilherme em entrevista à revista Piauí. O jovem, que divide a apresentação do programa “Faustão na Band” com o pai, assumiu a relação com a modelo no final de janeiro, quando postou uma foto da namorada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Antes de engatar em um relacionamento com João Guilherme, Schynaider foi casada com Mário Bernardo Garnero, irmão de Álvaro Garnero. O casamento aconteceu em 2008 e ela possui três filhas junto com seu ex-marido: Anne Marie, de 12 anos, Elle Marie, de 9, e Gioe Marie, de 6.