Filho de Fausto Silva curte feriadão na Bahia ao lado da namorada

João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, escolheu Trancoso, no Sul da Bahia, para passar o feriadão de Corpus Christi.

Está por lá ao lado da namorada, a modelo Schynaider Moura. Ontem à noite, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, o casal prestigiou uma super festa no Teatro L´Occitane.

Guilherme vem dividindo o comando do “Faustão na Band” ao lado do pai. No próximo domingo (19), ele irá estrear o Faustop, um programa exclusivo para o YouTube que vai relembrar os melhores momentos de Faustão na Band.