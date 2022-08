Filho de Hebe Camargo diz que não recebeu herança de R$ 60 milhões e fala sobre mansão da mãe: ‘Elefante branco’

Único filho da apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012, Marcello Camargo negou que tenha recebido uma herança de R$ 60 milhões como herança. Em entrevista à youtuber Joanna Maria, Camargo, que administra o acervo de Hebe desde 2021, quando o primo Claudio Pessutti morreu vítima da Covid-19, disse que o maior investimento de Hebe foi sua mansão no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, que ainda não foi vendida e se tornou um “elefante branco”. “Minha mãe investiu tudo na casa dela. Ela adorava ir comprando as casas ao lado e aumentando, mas aquilo virou um elefante branco. Para você vender aquilo é muito difícil, porque é um patrimônio muito grande. O custo de manter aquilo é muito grande. As pessoas acham que eu fiquei nadando em dinheiro, mas não é verdade. Ela gastou merecidamente, ela ganhou com o trabalho dela. Ela deixou algum patrimônio, não vou falar que fiquei sem, mas não é aquele montante absurdo que fica saindo na mídia”, revelou Marcello.