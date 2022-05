Filho de Ivete Sangalo, Marcelo rouba a cena em show da mãe na Globo

O especial de 50 anos de vida de Ivete Sangalo, transmitido pela Globo, emocionou os fãs da artista e ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter na noite dessa sexta (27/5). A Rainha do Carnaval de Salvador teve que compartilhar os holofotes com o filho, Marcelo, que roubou a cena durante vários momentos do show.

O primogênito da artista integrou a banda principal da mãe e teve destaque no espetáculo musical ao fazer um solo de percussão no centro do palco. “Que coisa linda esse meu filho. Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo, filhão!”, disse Ivete toda coruja.



Marcelo e Ivete Sangalo Ivete Sangalo e Marcelo Sangalo

Globo/Reprodução

Marcelo Sangalo O jovem fez parte da banda da mãe

Globo/Reprodução

Marcelo Sangalo Marcelo esbanjou talento ao fazer seu solo de percussão

Globo/Reprodução

Internautas não deixaram a participação passar em branco e também inundaram a web de comentários elogiosos ao jovem. “Ver a Ivete ‘babando’ a cria é lindo demais! Ela é uma super mãe”, escreveu uma fã. “O Marcelo é a cara da mãe, meu Deus. Lembro da Ivete grávida dele, agora já está um homão”, afirmou outra. “O Marcelo toca muito bem. Filho de peixe…”, considerou outro.

Relembre trechos da participação de Marcelo Sangalo:

O que foi esse solo do Marcelo, filho da @ivetesangalo?! Os dois juntos no palco é demais pro meu coração! #Ivete50 pic.twitter.com/YnclgGQfiB — gshow (@gshow) May 28, 2022

Mãe coruja que fala, né?! Marcelo faz apresentação solo no show de 50 anos de Ivete e ela se derrete toda! https://t.co/ZG0n89C99O | #Ivete50 • #TVeFamosos pic.twitter.com/ldw5dQP5GF — gshow (@gshow) May 28, 2022

