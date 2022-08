Filho de Karina Bacchi não é registrado por Amaury Nunes. Entenda

Após dias de embates nas redes sociais envolvendo Amaury Nunes e Karina Bacchi, a coluna LeoDias descobriu mais um capítulo da polêmica envolvendo o processo acerca da paternidade do filho do casal. Esta coluna descobriu que, na verdade, Enrico, fruto de Fertilização In Vitro feita por Bacchi, nunca foi registrado como filho de Amaury Nunes.

A coluna LeoDias conversou com pessoas próximas ao casal que relataram que Nunes não possui o registro. Um processo na justiça já estaria, inclusive, transitado e julgado sobre a questão.

Com isso, Amaury Nunes não tem direito a assumir a Guarda Compartilhada de Enrico e também a visitas periódicas, uma vez que, legalmente, não possui qualquer vínculo com a criança.

Enrico Após o término, as semanas foram passando e os internautas estranharam o sumiço de Enrico das redes sociais de Amaury. Muitos dos seguidores levantaram a possibilidade de Karina não deixar o empresário ver a criança depois da separação. Isso ficou ainda mais intenso após os internautas notarem que o perfil do menino no Instagram, que é administrado pela mãe, não seguia mais o empresário.

Desabafo Nesta segunda-feira (8/8), no aniversário de Enrico, Amaury Nunes publicou um vídeo em tom de desabafo, lamentando a distância do filho. “Hoje é o dia que eu comemoro o aniversário do meu filho. Comemorei com ele todos os mesversários. Hoje eu não posso estar com você, pois eu espero se não for um hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e ver que tem um pai que te ama que nunca te abandonou e que nunca vai te abandonar e que deseja muito seu bem(…) Independente das diferenças que hoje o seu pai e sua mãe têm, eu não queria que isso afetasse nossa relação”, disse o empresário.

Réplica e batalha na justiça Na sequência, Karina Bacchi falou sobre o assunto nos Stories. Além de revelar vitória em processo judicial sobre o ex-marido, a atriz também alegou que atitudes de Nunes incentivaram o distanciamento do filho.

“Jamais seria egoísta ou ingrata de privar meu filho de tudo o que ele merece viver, mesmo que me doesse no coração como mulher. Nem tudo o que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo. Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que os seguem. Nem tudo parece o que é”, disse a atriz.

“Coisas ruins foram reveladas, não só me magoaram, mas tem a ver com a vida do meu filho. A Justiça do homem já decidiu. Processos judiciais já ocorreram e está decidido. Não quero abrir tudo à público”, seguiu a loira.

