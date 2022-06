Filho de Leandro Lima, o Levi de ‘Pantanal’, nasce dentro do carro

O ator Leandro Lima, que interpreta o vilão Levi em “Pantanal”, viveu uma situação digna de novela. Na última sexta-feira, 3, ele e a mulher, a modelo Flávia Lucini, estavam a caminho do hospital para o nascimento do filho, Toni, mas a criança acabou vindo ao mundo antes, dentro do carro. “Tudo o que a gente planejou deu errado, mas toda a nossa preparação fez com que desse certo”, comentou o ator em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 5. Flávia contou que sentiu dores muito fortes e Leandro achou que era só o início das contrações: “Eu entrei em uma espécie de transe, fui para o banheiro e lembro que ele falou: ‘Calma, só está começando’. Eu disse: ‘Se tiver só começando, eu vou morrer’”. O casal chamou uma amiga que atua como psicóloga de gestantes e acompanhou toda a gravidez de Flávia, foi ela quem sinalizou ao casal que a criança nasceria no carro. Toni veio ao mundo depois que os pais percorreram duas quadras de carro. O parto inesperado aconteceu no mesmo dia que a filha mais velha do ator, Giulia, de 21 anos, e sua mãe nasceram. “Meu presente de aniversário”, falou a primogênita do artista.