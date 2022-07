Filho do jornalista José Maria Trindade, médico Vitor Trindade morre aos 27 anos

Morreu, nesta quarta-feira (6), aos 27 anos de idade, o médico Vitor Procopio Trindade, filho do jornalista José Maria Trindade. O pai é um dos âncoras do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan. Formado em Medicina em abril de 2020, Vitor atuava como socorrista no Samu do Distrito Federal.

A morte foi consequência de um acidente ocorrido há alguns dias com a ambulância que o transportava durante o trajeto de um atendimento. O veículo bateu em um caminhão sem iluminação estacionado no acostamento da rodovia.

Além de José Maria Trindade, Vitor deixa a mãe, Redu Procopio Trindade, e o irmão, Pedro Henrique Petcho.

Leia mais no site Alô Alô Bahia