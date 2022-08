‘Filho pequeno ainda não sabe e espera a chegada do pai’, diz sobrinha de motorista morto em Salvador 

A sobrinha do motorista por aplicativo Florisvaldo Rodrigues Filho, de 46 anos, morto a tiros durante uma corrida na noite de domingo (14), informou que o tio era casado e tinha quatro filhos, sendo que dois deles são pequenos, um de três meses de idade e outro de três anos. “Estamos todos extremamente arrasados. A mãe das crianças ainda não contou para o filho de três anos, ele ainda está esperando a chegada do pai, mas isso não vai acontecer”, disse Iani Sued Rodrigues, 35.

Motoristas por aplicativo e familiares de Florisvaldo se reuniram, nesta segunda-feira (15), para protestar pela sua morte, pedir que a polícia encontre os homens que cometeram o crime e também para pedir por mais segurança para a categoria. A sobrinha da vítima conta que ele passou o Dia dos Pais em casa, mas decidiu sair para trabalhar por volta das 21h do domingo (14).

“Estamos extremamente abalados, ele era uma pessoa bastante alegre, muito amoroso com a família, brincalhão, responsável, é muito triste. Há um mês eu perdi minha irmã, no dia do meu aniversário, e agora perdi meu tio, que eu tinha contato com muita frequência, éramos muito próximos”, disse Iani.

Até agora a família não tem confirmação sobre o horário ou dia do enterro de Florisvaldo. “Não temos confirmação do enterro, porque o corpo ainda está no hospital, não foi nem para o Instituto Médico Legal (IML). Se liberarem o corpo amanhã pela manhã, o enterro será amanhã às 16h30”, explicou a sobrinha.

O diretor do Sindicato de Motoristas por Aplicativo, Lucas Magno, que organizou o protesto de hoje, contou que, segundo pessoas que viram o acidente, Florisvaldo foi morto depois que três passageiros que estavam em seu carro tentaram assaltá-lo.

“Ele foi baleado pelo suposto passageiro, um colega de profissão viu toda a cena, eram três homens que estavam dentro do carro, o tiro foi na nuca. Na hora da fuga eles não levaram nada. O app estava aberto ainda na corrida no local do crime”, disse o diretor.

De acordo com Magno, a categoria vai realizar uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) para pensar em propostas que possam aumentar a segurança dos motoristas por aplicativo, além de pedir que os policiais, durante abordagem em blitz, também abordem o passageiro.

Procurada, a Polícia Civil não confirmou a versão dada pelo diretor do sindicato, mas também não negou, informando que talvez as investigações tenham mostrado que os passageiros atiraram no motorista, mas que até o momento a corporação só confirma que o veículo foi interceptado pelos suspeitos.

O caso

Um motorista de aplicativo morreu após ser baleado na Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador. O crime aconteceu na noite desse domingo (14).

Segundo informações do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, a vítima foi identificada como Florisvaldo Rodrigues Filho. Ambulâncias do Samu e viaturas da Polícia Militar estiveram no local. Francisco foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias de perícia e lesões corporais e iniciou a apuração. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio.

CIA-Aeroporto

Na semana passada, o motorista por aplicativo Ednoel Santos Moura, 40 anos, foi baleado durante uma troca de tiros entre suspeitos de assalto e a Polícia Militar. Ele tinha saído de casa para trabalhar. O motorista deixa esposa e três filhos.

A Polícia Militar diz que uma equipe da Rondesp RMS fazia ronda na Avenida Elmo Serejo, em Simões Filho, por volta das 20h, quando foi acionada por pessoas que denunciaram que homens em um Logan preto estavam roubando nos arredores. Os PMs identificaram os suspeitos e começaram uma perseguição no sentido CIA, pedindo ajuda de mais duas equipes.

Na fuga, os suspeitos atiraram e houve revide dos PMs. Na altura da rotatória de Mapele, o motorista do Logan perdeu o controle da direção e bateu. Nessa hora, os três homens desceram do carro atirando e os policiais revidaram. Os três foram atingidos e morreram em uma unidade de saúde.

Os PMs então acharam um homem ferido, sem identificação, no porta-malas do veículo. Ele foi encaminhado imediatamente para o Hospital Municipal de Simões Filho, onde sua morte foi constatada.