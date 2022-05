Filiado ao MDB, prefeito do Conde declara apoio a ACM Neto

Filiado ao MDB, o prefeito do município do Conde, Dudu Vieira, declarou nesta segunda-feira (2) apoio à pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado. A oficialização do apoio ocorreu após reunião que contou com a presença do deputado estadual Sandro Régis (União Brasil), além de sete vereadores e lideranças da cidade, localizada no Litoral Norte da Bahia. Hoje, o MDB integra o grupo governista no estado.

“Nosso grupo político decidiu apoiar Neto por entender que ele está construindo a melhor plataforma para o nosso estado. Neto tem um cartão de visitas muito positivo que é a gestão em Salvador, que se tornou uma referência. Acredito que ele pode contribuir muito para o desenvolvimento da Bahia e para resolver problemas que preocupam as pessoas, como na educação e segurança”, disse o prefeito.

Segundo o deputado Sandro Régis, o apoio demonstra confiança no trabalho de Neto. “Dudu é um prefeito responsável com o seu povo e a sua região, e portanto fez a melhor escolha para o futuro da Bahia, que é apoiar ACM Neto. Política se faz com convencimento, mostrando um projeto sério, construtivo, e não com pressão partidária, com ameaças. Neto representa a mudança que a Bahia quer e precisa”, afirmou.