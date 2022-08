Filipe Ret cita ‘decepção’ nas redes sociais e fãs veem indireta para Gabriel Medina; entenda

As redes sociais estão alerta com a nova fofoca desta segunda-feira, 23. O cantor Filipe Ret publicou alguns stories em sua página oficial do Instagram falando sobre ter se decepcionado com uma pessoa. “Fiquei sabendo de tanta coisa ontem a noite. O papo é um só. Nunca seja o cara que não tem consideração pelos outros. Deixa que os outros vacilem. Se você tem consideração por uma pessoa, continue tendo. Se essa pessoa vacilar contigo, é ela que está se revelando. Acabei de ter uma revelação gigantesca aqui na minha vida e que bom que não fui eu. Que bom que não fui eu que faltei com consideração com essas pessoas, foram elas que faltaram comigo. É isso”, disse. Pouco tempo depois, Ret apagou a publicação. Os fãs destacaram que a indireta é para o surfista Gabriel Medina, que trocou follow com Anna Estrella, ex-mulher do cantor. Curiosamente, no final de semana Ret e Luísa Sonza trocaram flertes nas redes e agitaram os fãs.

Felipe Ret mandou uma indireta pesada nos stories e logo após apagou. O boato é que se trata de Gabriel Medina, que trocou follow com Anna Estrella (ex de Ret) no instagram. pic.twitter.com/mhnn6yjnME — Central Reality (@centralreality) August 22, 2022