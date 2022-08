Filme do ‘Flash’ com Ezra Miller pode ser cancelado pela Warner; entenda

Após cancelar o filme de Batgirl e outras produções, a Warner Bros. tem enfrentado problemas em sua gestão e uma nova ‘bomba’ caiu na produtora de filmes. O filme de ‘The Flash‘ com Ezra Miller. O ator tem se envolvido em diversos problemas com a polícia, na Europa, no Hawaii e nos EUA, e a repercussão é negativa. A produção está finalizada e tem estreia marcada para junho de 2023, mas o lançamento pode não acontecer devido os problemas. Isso porque o site ‘The Hollywood Reporter‘ informou que a Warner está considerando três cenários: lançar o filme com pouca mídia e Miller procurando ajuda profissional; lançar o filme mesmo sem o tratamento de Ezra e ele não participaria do marketing e imprensa (e não assumiria mais o papel de The Flash); ou cancelar totalmente o filme. A produção custou 200 milhões de dólares (R$ 1.031 bilhão) ao estúdio e seria um baque duro.