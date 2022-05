Fim da greve: peritos do INSS voltam a atender público nesta segunda-feira (23)

A greve dos peritos médicos do INSS chegou ao fim. Os atendimentos aos beneficiários serão normalizados a partir desta segunda-feira (23) em toda a Bahia e no restante do país.

De acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, o impasse que envolvia o reajuste salarial foi sanado e outras reivindicações da categoria foram aceitas após negociações com o Governo Federal.

Além do reajuste, que acompanhará o mesmo percentual de todo o funcionalismo, os peritos também terão a devolução integral e imediata de todos os valores descontados de quem fez greve. Além disso, haverá compensação dos dias não trabalhados de modo presencial ou remoto pelos próximos 8 meses.

Foram 52 dias de paralisação em todo o país.