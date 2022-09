Após serem gastos mais de R$ 23 bilhões, chegou ao fim a janela de transferências do meio do ano para as principais ligas europeias. Times da Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França tiveram até essa quinta-feira (1) para inscrever os reforços para a temporada 2022/2023. Confira abaixo as contratações dos grandes clubes do velho continente.