Após a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Bragantino nessa quarta-feira (8/6), a diretoria do Flamengo definiu pela demissão do técnico Paulo Sousa. Após o revés para o time paulista, a diretoria avalia que não há mais perspectiva no trabalho de Sousa como treinador do clube carioca.

Mais sobre o assunto Futebol Flamengo perde para o Bragantino e pressão sobre Paulo Sousa aumenta



Futebol ETC Flamenguistas enlouquecem com Paulo Sousa negociando com a Fiorentina



Futebol Paulo Sousa busca soluções para ausências de Gabigol e Arrascaeta



O treinador já chegou desgastado para o jogo contra o Massa Bruta, após o revés em casa no último domingo para o Fortaleza por 2 x 1, com mais de 60 mil flamenguistas no Maracanã. O clube avalia como tratará a saída do técnico e quem comandará a equipe. Paulo Sousa tem multa rescisória de R$ 7,7 milhões. Cuca é um dos nomes cotados para a vaga do português.

Em sua passagem pelo Rubro-negro, o técnico lusitano teve 32 jogos, 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Com o português no comando da equipe, o time carioca marcou 59 gols e sofreu 29.

O post Fim da linha: Flamengo define demissão do técnico Paulo Sousa apareceu primeiro em Metrópoles.