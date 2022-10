Fim de Maíra e Arthur teria sido motivado por novas traições do ator

O fim do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, anunciado pela empresária nesta quinta-feira (6/10), deu o que falar nas redes sociais e internautas logo buscaram entender os motivos para o novo término. Assim como da última vez, a causa seriam novas traições por parte do campeão do BBB22.

Fontes informaram à coluna Fábia Oliveira, do Em Off, que o ator estaria se relacionando com outras mulheres desde antes do confinamento no Big Brother Brasil 22.

Ainda segundo a colunista, três dias antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, o ator esteve com uma das mulheres. Maíra teria descoberto tudo no dia da final do programa, por meio de um vídeo entregue a ela.

No suposto vídeo, Arthur e a suposta mulher apareciam juntos. Maíra entendeu que a gravação era recente por conta do corte de cabelo que o ator fez para entrar no reality show da Globo.

Ainda conforme a colunista, Maíra confrontou o agora ex-marido logo que ele deixou a casa, e Arthur teria confessado ter três amantes. Mesmo assim, a coach tentou salvar o casamento.

O estopim para o fim definitivo da relação teria sido uma nova traição por parte do ator, descoberta por Maíra, que tentava salvar a relação a todo custo.

Posicionamentos Após anunciar o fim de forma sucinta em suas redes sociais, Maíra conversou com o colunista Lucas Pasin, do UOL, e afirmou que “tudo que tinha que ser dito já foi”:

“Eu realmente decidi não abrir mais sobre minha vida e tenho vivido tão melhor assim. Tudo que tinha que ser dito já foi. Mas agradeço seu carinho e compreensão.”

Arthur, por sua vez, não comentou sobre o fim do casamento até a publicação desta matéria.

