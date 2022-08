Final antecipada: Vitória encara o Mirassol por sobrevivência na Série C

É uma final. Essa é a definição do jogo contra o Mirassol para João Burse. Invicto à frente do Vitória, o técnico vai defender a sobrevivência rubro-negra na Série C neste domingo (7), diante do líder. A bola rola a partir das 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Com 23 pontos e na 11ª posição no início desta 18ª rodada (caiu para 12° após o Ypiranga ganhar do Manaus no sábado), o Leão precisa vencer o confronto para manter viva a esperança de classificação à segunda fase do torneio. É a penúltima rodada, e uma derrota pode até significar que a temporada acabará no próximo sábado, dia 13 de agosto.

Com João Burse no comando, o Vitória subiu cinco posições na tabela e acabou com o risco do rebaixamento, mas precisar fazer ainda mais nas duas últimas partidas da primeira fase para ficar entre os oito melhores.

“Desde o primeiro dia que eu cheguei a gente vive essa pressão. Estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Pensamos sempre jogo a jogo, foi o que eu mais pontuei. Agora é um contexto diferente, um contexto de final. Vamos precisar buscar a nossa classificação e todos trabalhamos muito forte durante a semana. Temos a estratégia e estamos prontos para essa grande final contra o Mirassol”, comentou Burse.

O Vitória ainda não esteve no G8. Para isso acontecer, precisa ganhar do Mirassol e de tropeços de concorrentes. Líder da Série C com 33 pontos, o time paulista está classificado e invicto em casa.

Remo e Aparecidense estão com 25 pontos e se enfrentam também neste domingo, só que às 17h. Eles têm que empatar para a equipe baiana poder entrar no G8 nesta rodada. Além disso, o Leão tem que ganhar por dois gols de diferença para passá-los no saldo.

Essa combinação garantiria o 8º lugar porque o São José, que tem os mesmos 23 pontos do Leão, jogou sábado e perdeu do ABC por 3×2.

O pior cenário para o Vitória é uma derrota para o Mirassol. Se isso acontecer e houver um vencedor na partida entre Remo e Aparecidense, o rubro-negro será eliminado e vai somente cumprir tabela na última rodada, contra o lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão.

RAFINHA JOGA

Artilheiro do Vitória na temporada, com seis gols, Rafinha está de volta após se recuperar da lesão na coxa que o fez desfalcar o time contra o ABC. Ele vai formar o trio de ataque com Luidy e Santiago Tréllez.

Substituto de Rafinha contra a equipe potiguar, Alan Pedro vai para o banco de reservas, assim como Rodrigão, recuperado de contusão na coxa. A lista de relacionados tem 23 atletas. O atacante Hítalo, que disputa o Brasileiro de Aspirantes, está entre eles.

O desfalque está no meio de campo. Com Eduardo suspenso, a vaga deve ficar com Gabriel Honório. Se for escolhido, será titular pela primeira vez, após entrar no decorrer das últimas três partidas.

Outra opção é usar o volante Zé Vitor. Nesse caso, ele faria a proteção da zaga ao lado de Léo Gomes, e Dionísio jogaria mais adiantado. Último atleta contratado na temporada, Zé Vitor estreou na rodada passada, no 2×2 com o ABC.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Gabriel Honório (Zé Vitor); Luidy, Tréllez e Rafinha.

No Mirassol, o técnico Ricardo Catalá quer testar os reforços contratados para a segunda fase, entre eles os atacantes Júnior Todinho, ex-Vitória, e Mário Sérgio, ex-Bahia. Os últimos deles foram Brusque e Fluminense do Piauí, respectivamente.