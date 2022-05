Final da Liga dos Campeões é marcada por confusões em Paris e Madri

A partida entre Liverpool e Real Madrid também teve seu lado triste com uma série de confusões antes de a bola rolar na final da Champions League. Os problemas deste sábado foram registrantes tanto nas imediações do Stade de France, local do jogo, e até mesmo na área do Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na capital espanhola.

A torcida do Liverpool que se deslocou para Paris encontrou problemas no acesso ao Stade de France. Impacientes, alguns torcedores foram flagrados pulando o portão do estádio, surpreendendo os funcionários que faziam o controle.

A confusão causou mudança no horário do início da final da Champions. No telão do Stade de France apareceu, inclusive, um aviso de que a partida sofreria um atraso por “problema de segurança”.