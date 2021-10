Final de caçada, polícia carioca captura acusado de ter matado criança

Giro no Mundo



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 22:47

O principal de suspeito de ter matado uma criança de 09 anos com requinte no município de Teixeira de Freitas, foi preso no estado carioca.

Durante o período noturno desta quinta-feira (07), a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu Gilmar dos Santos Almeida, sob a suspeita de ter matado o próprio irmão Pietro dos Santos Alves de apenas 09 anos.

A vítima foi assassinada a golpes de faca e abandonado numa estrada de acesso à rodovia BR-101.

As autoridades policiais e imprensa da região direcionaram atenção ao caso, devido a comoção que o caso tomou.

O acusado deverá ser transferido para o município de Teixeira de Freitas, onde poderá ser indiciado pelo homicídio com requinte de crueldade. Mas ficará a disposição da justiça.