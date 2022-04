Final do BBB 22 terá ‘festival’ com shows exclusivos; saiba o horário e quem vai se apresentar

O Big Brother Brasil 2022 está acabando. Nesta terça-feira, 26, o reality show queridinho dos brasileiros chega para uma final inédita em homens e entre membros do ‘camarote’: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputarão a preferência do público por R$ 1.5 milhão e um carro 0km. Assim como na edição passada, a final terá shows exclusivos no ‘Festival BBB 22’ que terá apresentações de Xamã, Léo Santana, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo e dos ex-bbbs Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que farão feats inéditos. O apresentador Tadeu Schmidt comanda a festa do gramado da casa a partir das 22h45 (horário de Brasília), depois da exibição de Pantanal.

A final não é o fim

A final desta terça-feira, 26, não será o último dia do BBB 22. Na próxima quinta-feira, 28, o reality fará a sua famosa ‘lavagem de roupa suja’, o Dia 101, reunindo todos os ex-bbbs da temporada para ‘esclarecer os pontos’. A dinâmica será comandada por Tadeu Schmidt logo após a novela Pantanal. Não foi anunciado pela Globo quais participantes estarão no dia, mas Rodrigo Mussi, que segue internado após acidente de carro, não estará entre os colegas. Maria, expulsa por agressão, e Tiago Abravanel, que desistiu do programa, não são presenças confirmadas.