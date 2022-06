Final Fantasy 7 Crisis Core Remaster pode estar chegando para Xbox

Final Fantasy VII está comemorando seu 25º aniversário em 2022, e a Square Enix organizou um evento amanhã focado exclusivamente no jogo, chamado Final Fantasy VII Broadcast. Esta transmissão será feita no dia 16 de junho, amanhã.

Todos esperamos que, além de vídeos de homenagem, música e algum merchandising, talvez também tenhamos anúncios sobre os novos jogos da franquia, especialmente Final Fantasy VII Remake Part 2, mas talvez outros jogos a parte como Ever Crisis, o “outro” remake de o jogo para celular.

Mas pode haver mais surpresas… como um remake, ou remaster, de Crisis Core. Preste atenção no que “The Snitch” acabou de twittar.

Nesta imagem tirada de Final Fantasy VII Remake, vemos Zack, um personagem secundário neste jogo, mas o protagonista de Crisis Core: Final Fantasy VII, o spin-off lançado em 2007 como parte de “Compilation of Final Fantasy VII”, e que apesar de suas boas críticas, não pôs os pés em nenhuma outra plataforma além do PSP.

O tweet é acompanhado por quatro cores, fáceis de adivinhar: Azul do PlayStation, Verde do Xbox, Vermelho do Nintendo Switch e Preto provavelmente da Epic Store (ou Steam).

E quem é esse “insider_wtf”? Certamente muitos já o conhecem porque desde a semana passada ele vazou muitos do que aconteceu no Summer Game Fest, como que Hollow Knight: Silksong no Game Pass, Overwatch 2 Free-to-Play, e até mesmo todo o State of Play da Sony. Ele também vazou The Last of Us Part I.