Final Fantasy VII Remake pode finalmente estar chegando ao Xbox Game Pass

Agora há pouco a Microsoft revelou oficialmente a nova leva de jogos chegando para os assinantes do Xbox Game Pass em Setembro que inclui títulos como Metal: Hellsinger, Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition e muito mais!

Essa leva de jogos pode não ter agradado muitos os jogadores, mas tudo indica que ainda teremos a chegada de novos jogos, isso no dia (15) de Setembro de 2022, durante a apresentação da Tokyo Games Show, pois a Microsoft já confirmou sua presença com o Xbox.

No site oficial do Xbox Wire a Microsoft praticamente confirmou que vai anunciar a chegada de novos jogos no Xbox Game Pass durante a apresentação, no entanto não disse quais serão esses jogos.

Como trata-se de um evento mais focado para o público japonês, o principal rumor é que talvez finalmente teremos o anúncio de Final Fantasy VII Remake para o Xbox, chegando Day-One no serviço de assinatura, no entanto isso é apenas especulação.

Até então esses jogos são um grande mistério e vamos descobrir exatamente no dia (15) de Setembro de 2022, quando o evento for realizado para o público.