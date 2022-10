“Final feliz”: os bastidores do encontro entre Zezé di Camargo e Dado

A internet parou para acompanhar o encontro entre Dado Dolabella e Zezé di Camargo na terça-feira (11/10), durante um show da cantora Wanessa Camargo em São Paulo. Um vídeo em que o ator beija a mão do sertanejo circulou nas redes sociais e tomou conta das páginas de notícias.

Pessoas próximas à família Camargo definiram o encontro como “um grande final feliz de uma novela”, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL.

As fontes ainda afirmam que a sinceridade de Wanessa com a família sobre o seu status de relacionamento com Dado e a proximidade do ator na vida da cantora fez com que Zezé entendesse que deveria aceitar a relação da filha.

Vale lembrar que, até o momento, Zezé afirmava não ter “nada contra” Dado, mas não queria proximidade com o ator.

Dado beija a mão de Zezé No vídeo que circula nas redes sociais, Dado Dolabella é visto beijando a mão de Zezé di Camargo, durante o show de Wanessa.

Após a apresentação, a cantora e o ator posaram com amigos e também com os filhos José Marcus, do casamento da cantora com Marcus Buaiz, e Ana Flor, filha de Dado com a ex-mulher dele Juliana Wolter.

