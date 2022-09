Fio-dental de Juliana Paes quase não esconde o que devia e atriz brinca: “Bem tímida”

Musa do Caldeirola! Juliana Paes resolveu quebrar a internet nesta sexta-feira (02) e compartilhou um novo ensaio que deixou os fãs completamente chocados! Como sempre, a atriz chamou atenção no Instagram e fez um baita sucesso entre os mais de 30 milhões de seguidores.

Para mostrar o look bem praiano e nada básico, a atriz surgiu exibindo seu shape deslumbrante aos 43 anos e apostou num biquíni preto que evidenciou ainda mais a boa forma da musa da TV Globo! Juliana brincou na legenda da publicação: “No mood dessa sexta! Bem tímida”.

Nos comentários, Juliana Paes colecionou elogios da galera. “Meu Deus, Juliana”, babou ninguém menos que a musa fitness Gracyanne Barbosa na publicação. “Meu pai amado, essa daí sabe ser musa”, disparou outro fã da morena. “Parou o Brasil com essas fotos”, disse outra, exaltando a atriz. Veja as fotos:

Juliana Paes desabafa sobre idade: “Difícil envelhecer diante do público” Abriu o jogo! Recentemente, Juliana Paes fez um emocionante desabafo durante sua entrevista ao podcast “Sala de Espera” e falou sobre sua longa carreira na televisão. A atriz afirmou que é difícil envelhecer diante do público brasileiro e revelou como isso impacta em sua própria visão com o passar dos anos diante das telinhas.

“Acho isso tão natural, nenhum sofrimento com isso. Eu não tenho o menor problema da minha personagem aparecer com pelo, cara lavada, olheira, minhas manchas, com meus cabelos brancos, eu não tenho nenhum problema com isso”, contou a musa, que interpreta a personagem Maria Marruá em “Pantanal” atualmente.

“Eu sou vaidosa, gosto de me cuidar, amo os meus rituais, mas se a personagem não tiver necessidade, eu quero mais é não botar nada. Eu acho que a vaidade tem que estar fora do set, fora do ambiente de gravação e do seu personagem, nunca tive problema com isso”, refletiu a atriz, que está com 43 anos.

