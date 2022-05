Fique atento! Golpistas anunciam adiantamento de precatórios ou Rpv

Se você tem algum precatório ou Rpv para receber, fique atento! Criminosos estão oferecendo uma falsa alternativa para que beneficiário receba o dinheiro mais rápido.

O Golpe do precatório funciona assim: com base em listas publicadas pelas Varas de Precatórios dos Tribunais de Justiça, os estelionatários entram em contato com as vítimas, pedindo que elas efetuem pagamento de taxas para a suposta liberação.

A alternativa de receber menos que o devido, mas de forma mais rápida acaba atraindo os servidores públicos. O advogado especialista em direito público, Fúlvio Jequitibá explica que os golpistas passam a impressão de licitude. mas pedem pagamento de recursos e depois desaparecem.

No whatsapp, os criminosos usam fotos de diretores de sindicatos ou até mesmo a logo da entidade, a fim de passar credibilidade.

No Distrito Federal, diversos professores foram vítimas do golpe e chegaram a pagar até 10 mil reais coma falsa promessa de receber o valor devido mais rápido.

O Coordenador da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sinpro -DF, Dimas Rocha, alerta ainda que não existe pagamento de taxas para recebimento de valores judiciais. O diretor aconselha a sempre procurar pessoalmente orientação sobre valores a receber na justiça ou pelos canais de informação oficial da entidade.

Em outro golpe, os bandidos apresentam um comprovante falso de um Banco e uma mensagem dizendo que o motivo do contato é sobre o precatório que a pessoa tem a receber.

O advogado Fúlvio Jequitibá dá algumas dicas: não passe senhas de cartão, cheque as informações e não faça transferência de valores.

Precatório é o reconhecimento de uma dívida do poder público municipal, estadual ou federal, que surge de uma ação definitiva e irreversível. A partir daí, a Fazenda Pública é obrigada a pagar a uma pessoa física ou jurídica.

Lembrando que precatórios são valores acima de 10 salários mínimos e Rpvs são pequenos valores abaixo desse limite.

