Fique atento, vai começar a 13ª edição da Festa do Café Conilon em Itabela

Atenção, população do Extremo Sul da Bahia! A 13ª edição da Festa do Café Conilon em Itabela, um dos principais eventos da região começa na próxima sexta-feira (19), em Itabela.

O panorama da festividade, busca valorizar a cultura da agroeconomia da região, tendo como destaque, a FEIRA DE AGRONEGÓCIOS, com o tema “Evolução e Qualidade”, trazendo palestras voltadas ao produtor, apresentando produtos agrícolas, máquinas e insumos.

Ainda contará com o concurso GAROTA CAFÉ, tradicional desfile que irá eleger a nova Garota Café da cidade, premiando com R$ 5 mil.

A SEGURANÇA do público é uma das prioridades no período dos três dias de festa, ampliando os efetivos das polícias Civil e Militar. Instalando base tecnológica com vídeo monitoramento (câmeras de reconhecimento fácil), inibindo assim a presença de criminosos. Patrulhamento e apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), grupamento do Corpo de Bombeiro, Guardas municipais e segurança privada.

No entanto, o mais aguardado serão as atrações musicais, com participação de Seu Jorge, Cláudia Leitte, Léo Magalhães, Tayrone, Sinho Ferarry, Cris Lima, Paula Damasceno, Deivison Ferraz, dentre outras atrações regionais.

A tradicional Festa do Café Conilon, que neste ano contabiliza a 13ª edição, terá sua abertura no dia 19 de agosto, mas suas ações iniciaram nos primeiros dias de 2022 e somarão frutos por longo período, enfatizam os organizadores do evento.