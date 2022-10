Firjan estima crescimento de 2,5% da economia do RJ este ano

A economia do estado do Rio de Janeiro deve fechar 2022 com um crescimento de 2,5%. A projeção é da Firjan, a Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro, que, inicialmente, previa uma taxa de 2%, mas reviu a meta.

Segundo a economista Nayara Freire, especialista em estudos econômicos da Firjan, a revisão leva em conta as medidas para a redução de preços e do aumento da transferência de renda para a população, inclusive no estado do Rio de Janeiro.

Ela acredita que esses dois elementos contribuem bastante para diminuir os riscos de desaceleração da economia, como vem acontecendo em diversos países, influenciados pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, além de resquícios da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Firjan, no segundo trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto Fluminense, que é a soma dos bens e serviços produzidos no estado, cresceu 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre abril e junho deste ano, os serviços, sob a influência da atividade de transportes; a indústria de transformação e a indústria extrativa, tiveram bom desempenho.

O bom desempenho do segundo trimestre elevou o crescimento do primeiro semestre para 2,8%, resultado que está acima da média nacional, que foi de 2,5%.

A economista Nayara lembrou que a economia do estado do Rio de Janeiro é a segunda maior do país, influenciada pela indústria extrativa e de derivados do petróleo e também pelo setor de serviços.

