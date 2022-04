Firmino faz 2 gols, Liverpool empata e tira Benfica da Champions

As semifinais da Liga dos Campeões estão definidas, com dois duelos entre Espanha x Inglaterra. Um dia depois das classificações do Villarreal e Real Madrid, foi a vez do Liverpool e do Manchester City carimbarem suas vagas na próxima fase da competição, na tarde desta quarta-feira (13).

Os Reds conseguiram a vaga sobre o Benfica. Após garantir a boa vantagem de 3×1 na ida, em Portugal, o time foi mandado a campo com muitas novidades: o técnico Jürgen Klopp escalou sete jogadores que vinham sendo reservas. Entre eles, Roberto Firmino, que aproveitou a chance. O brasileiro foi o principal nome da partida, e marcou duas vezes no empate em 3×3, em Anfield.

O placar foi aberto aos 20 minutos, com uma cabeçada de Konaté. Dois minutos depois, Darwin Núñez encobriu Alisson e faria um golaço, mas foi flagrado em posição de impedimento. O empate do Benfica veio então aos 31, com Gonçalo Ramos.

No início do segundo tempo, o Liverpool voltou a ficar à frente: em um lance que começou com erro do goleiro Vlachodimos, Diogo Jota cruzou e Firmino só desviou para o gol, aos 9. Inspirado, o brasileiro voltou a balançar as redes dez minutos depois, após cobrança de falta perfeita de Tsimikas.

O Benfica não desanimou. Aos 26, diminuiu com Yaremchuck e, aos 35, empatou com Darwin Núñez. A pressão continuou, e o atacante uruguaio balançou as redes mais uma vez nos acréscimos. Mas, de novo, foi flagrado em posição de impedimento, e a vaga ficou mesmo com o clube inglês.

No outro duelo do dia, o Manchester City também avançou graças a uma vitória construída na ida. O clube havia ganhado em casa do Atlético de Madrid por 1×0 e, na Espanha, fez uma atuação morna suficiente para segurar o resultado.

Os Citizens controlaram a posse de bola no primeiro tempo, cozinhando o rival. Já os Colchoneros, que precisavam vencer para se manterem vivos, subiram a intensidade no segundo tempo. Tiveram boas chances de marcar com João Félix, Griezmann, Matheus Cunha e Savic, mas nada de balançar as redes. No fim, confusão entre as equipes, após Felipe derrubar Foden. O brasileiro foi expulso, e o 0x0 persistiu até o fim.

Hexacampeão da Champions, o Liverpool vai encarar o Villarreal, a maior surpresa das semis. Já o Real Madrid, dono de 13 taças, irá enfrentar o Manchester City, que está nesta etapa pelo segundo ano seguido. Os jogos acontecerão entre os dias 26 e 27 de abril, e 3 e 4 de maio.